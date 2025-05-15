صفقات بـ1.2 تريليون دولار بين واشنطن والدوحة: قطر وأمريكا يعلنان شراكة تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرم مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية "التاريخية" مع دولة قطر، تجاوزت قيمتها 1.2 تريليون دولار، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الدوحة ضمن جولته الخليجية.

ووصف البيان الصادر عن البيت الأبيض هذه الاتفاقيات بأنها "ستحفز الابتكار والازدهار لأجيال قادمة، وتدعم التصنيع الأمريكي والريادة التكنولوجية، وتُمهّد لعصر ذهبي جديد للاقتصاد الأمريكي".

أبرز الاتفاقيات والصفقات



أكبر صفقة في تاريخ بوينج

الخطوط الجوية القطرية وقّعت طلبية لشراء 210 طائرات من طرازي 787 دريملاينر و777X بقيمة 96 مليار دولار.

الصفقة تشمل أيضًا توريد محركات من شركة GE Aerospace، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من مليون فرصة عمل أمريكية.

قطاع الطاقة

شركة McDermott الأمريكية حصلت على عقود بقيمة 8.5 مليار دولار لتنفيذ 7 مشاريع مع قطر للطاقة، ما يدعم آلاف الوظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.

الابتكار الهندسي والبنية التحتية

شركة Parsons الأمريكية فازت بـ30 مشروعًا بقيمة 97 مليار دولار لتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في قطر.

تكنولوجيا الكم

اتفاق شراكة بين شركة Quantinuum الأمريكية والربان كابيتال القطرية لإنشاء مشروع مشترك باستثمار 1 مليار دولار في مجال الحوسبة الكمومية.

اتفاقيات دفاعية

صفقة دفاعية بقيمة 1 مليار دولار مع Raytheon لتزويد قطر بمنظومة FS-LIDS للدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

اتفاق بـ2 مليار دولار مع General Atomics لتزويد قطر بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B.

تعزيز قاعدة العديد الجوية

توقيع بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية يشمل استثمارات قطرية محتملة تصل إلى 38 مليار دولار لتطوير قاعدة العديد وأنظمة الدفاع الجوي وأمن الحدود البحرية.

أبعاد استراتيجية

تُعد هذه الاتفاقيات مؤشرًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي بين البلدين.