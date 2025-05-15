وفد روسيا للمحادثات مع أوكرانيا يضم مستشارا لبوتين ودبلوماسيين ومسؤولي دفاع

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أعضاء وفد روسيا في المحادثات المباشرة المقررة مع أوكرانيا في تركيا بهدف تسوية الحرب. ويضم الوفد مستشارا للرئيس، ودبلوماسيا رفيع المستوى، ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبارا.
وأفاد أمر صادر عن بوتين ونُشر على موقع الكرملين الإلكتروني، أن الوفد ضم المستشار فلاديمير ميدينسكي ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، اللذين شاركا في المحادثات التي عُقدت بين الجانبين عام 2022 في الأسابيع التي أعقبت غزو موسكو الشامل لأوكرانيا.
وضم الوفد أيضا إيغور كوستيوكوف، مدير إدارة المخابرات الرئيسية في جهاز المخابرات العسكرية الخارجية الروسي.
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