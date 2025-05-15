أبو عبيدة في اول اطلالة بعد ادعاءات اسرائيلية باغتياله: نبارك عملية سلفيت وندعو لتصعيد المواجهة

اعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" ابو عبيدة إن الحركة "تبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت"، واصفًا منفّذيها بأنهم من "أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".

وأضاف، في بيان مقتضب، أن "العملية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال"، داعيًا جماهير الشعب الفلسطيني إلى "الانتفاض في وجه الاحتلال دفاعًا عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

واصيب رجل وامرأة بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بروخين" شمالي الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي اعن إنه تلقى بلاغا ويحقق في الملابسات

وجاء تصريح أبو عبيدة في أعقاب التقارير الإسرائيلية التي كانت قد أشارت في وقت سابق الأربعاء، إلى أنه قتل في الهجوم الإسرائيلي العنيف على المستشفى الأوروبي في خانيونس، الثلاثاء، والذي جاء في محاولة إسرائيلية لاغتيال القيادة في حماس، محمد السنوار.

وفور صدور بيان أبو عبيدة المقتضب، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "خلافا لما ورد في تقارير عديدة اليوم، تقدّر الأجهزة الأمنية أن الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، لم يكن في الموقع المستهدف في خانيونس، ولم يُصب في الهجوم".