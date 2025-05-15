إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار شمالي الضفة

أُصيب إسرائيليان، رجل وامرأة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بروخين" غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لطواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وبحسب التفاصيل الأولية، أطلق مسلح النار من مركبة مارة باتجاه مركبة كان يستقلها مستوطنون، ما أدى إلى إصابتهما، قبل أن ينسحب من المكان.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وشرعت بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المنفذ، وسط تقديرات أولية بمشاركة أكثر من شخص في تنفيذ العملية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مستوطنتي "بروخين" و"بدوئيل" والمستوطنات المجاورة، كما أغلقت مقطعًا من شارع 446 في كلا الاتجاهين.

واعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أولي، إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار قرب مستوطنة ‘بروخين‘، وأضاف أن يعمل على فحص تفاصيل الواقعة.