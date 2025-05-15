أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر.
واوضح ترامب إنّه تحدث عن إيران مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف أنه "كان وضعا مثيرا للاهتمام بالفعل. لدي شعور بأنّ الأمور ستنجح". وذكر بان قطر تعمل معنا في التفاوض على اتفاق مع طهران، وتابع "أتمنى أن أرى إيران تحقق الازدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: قطر تعمل معنا في التفاوض على اتفاق مع طهران وأتمنى أن أرى إيران تحقق الازدهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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