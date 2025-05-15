الشرع: سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين ولن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ

أشار الرئيس السوري أحمد الشرع، الى أن "سوريا مرت بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم نظام بشار الأسد، وروح الانتماء عادت إلى شعبنا ونافذة الأمل فتحت لكن سوريا مكبلة بآلام الماضي".

ولفت الشرع، الى أن "سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة، ووحدة شعبنا وتضحياته كان أثرها كبيرا في الرأي العام العالمي تجاه سوريا"، مضيفاً "قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا شجاعا يمهد لرفع المعاناة عن شعبنا".

وقال "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين، ولن تكون سوريا بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ"، متابعاً "علمتنا المحن أن قوتنا في وحدتنا، والعالم بأسره يحب سوريا لما لها من مكانة عظيمة".

وشدد على أننا "لن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق فسوريا لكل السوريين".