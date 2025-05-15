اكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لن “ترضخ لأي بلطجة”، وذلك في معرض تعليقه على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران خلال جولته الخليجية. واوضح الرئيس الإيراني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، “يظنّ ترامب أنه يستطيع المجيء إلى هنا، وترديد شعارات، وتخويفنا. بالنسبة لنا، الشهادة أحلى بكثير من الموت في الفراش. هل جئتم لتخويفنا؟ لن نخضع لأي بلطجة”.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني موجها حديثه لترامب: جئت إلى هنا لتخيفنا لن نرضخ لأي بلطجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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