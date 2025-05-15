مؤتمر صحفي في دار المطرانية في زحلة مع بدء العد العكسي لتدشين كنيسة سيدة الفرح ومتحف صيقلي

عقد مؤتمر صحفي في دار المطرانية في زحلة، وذلك مع بدء العد العكسي لتدشين كنيسة سيدة الفرح ومتحف المتروبوليت نيفن صيقلي، ببركة المتروبوليت أنطونيوس الصوري راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس، وعضو اللّجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ وبدعوة من اللجنة الإعلامية المهتمة بمتابعة وقائع الزيارة.

وحضر المتروبوليت نيفن صيقلي ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وسائر روسيا، الآباء الكهنة الأجلاء، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، المهندسة كرستينا صيقلي، رؤساء وأعضاء اللجان المولجة بالتحضيرات، ممثلي وسائل الإعلام المرئية المسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل.

وأكد صيقلي أن "كنيسة سيدة الفرح المشيدة وفق الطراز الروسي ستضيف إلى زحلة قيمة جمالية وروحية إلى جانب كنائس ومزارات المدينة وستعطي الشعب المؤمن مزيداً من الثبات والايمان والأمل للبنان الذي يمثل واحة تلاق بين سائر الشعوب والديانات".

ودعا الجميع للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الكنسي والوطني، وشاكراً غبطة البطريرك يوحنا لمباركته وحضوره حفل التدشين وكذلك قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا.

وقال المتروبوليت أنطونيوس الصوري "نشارك سيدنا نيفن فرحته المضاعفة بلؤلؤة زحلة، هذا المشروع الروحي في العمق، والذي يهدف الى نقل القداسة والإيمان. وستضاف هذه الكنيسة إلى كنائس زحلة مانحة الفرح والنعمة والتعزية على مختلف الصعد".