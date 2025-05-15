"LBCI": لا صحة لما نشرناه سابقًا عن توقيف رمزي نهرا وفرض عليه الإقامة الجبرية

أفادت قناة الـ"LBCI"، أنه "لا صحة لما نشرناه سابقًا عن توقيف رمزي نهرا وفرض عليه الإقامة الجبرية".

وكانت قد أفادت معلومات الـ"lbci"، في وقت سابق، بأن "القوة الضاربة بالجيش أوقفت محافظ طرابلس رمزي نهرا وفرضت عليه الإقامة الجبرية ومنعته من مغادرة منزله وقيّدت حريته في التنقّل".