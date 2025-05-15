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بدر عبد العاطى: من المخجل أن يصمت المجتمع الدولي على سياسة التجويع في غزة

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بدر عبد العاطى: من المخجل أن يصمت المجتمع الدولي على سياسة التجويع في غزة

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 14 مايو 2025 11:47 م

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره العراقى والاردنى في إطار الاجتماعات التحضيرية لآلية العمل المشتركة إن آلية التعاون الثلاثي مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والعراق والأردن.
وأضاف: إنه من الضروري العودة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع

وتابع: نرفض تهجير الفلسطينيين ومن المخجل أن يصمت المجتمع الدولي على سياسة التجويع في غزة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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