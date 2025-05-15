شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: من المخجل أن يصمت المجتمع الدولي على سياسة التجويع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره العراقى والاردنى في إطار الاجتماعات التحضيرية لآلية العمل المشتركة إن آلية التعاون الثلاثي مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والعراق والأردن.

وأضاف: إنه من الضروري العودة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع

وتابع: نرفض تهجير الفلسطينيين ومن المخجل أن يصمت المجتمع الدولي على سياسة التجويع في غزة