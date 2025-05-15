شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية مجانية بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المتواصلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت اليوم الأربعاء قافلة طبية شاملة بكلية الصيدلة – جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بتنظيم جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بالدقهلية، عضو التحالف الوطني.

تأتي هذه القافلة في سياق حرص التحالف ومؤسساته الأعضاء على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، حيث تم توفير جميع التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة، إلى جانب خدمات الأشعة وصرف العلاج بالمجان، وذلك دعمًا لصحة المجتمع وخاصة مرضى الكبد.

وتؤكد جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية استمرارها في تقديم هذه الخدمات النوعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الطبية والجامعية، بما يعكس التكامل بين مؤسسات العمل الأهلي والمنظومة الصحية والتعليمية لخدمة المواطنين.