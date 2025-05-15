شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم تجسد رؤية واضحة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قطاعي التعليم والصحة تعكس إدراكا عميقا من القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الإنسان المصري يقف في مقدمة أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأكد فرحات أن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة، ومن بينهم وزير التربية والتعليم، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يبرز بوضوح توجه الدولة نحو تطوير شامل ومتكامل في البنية المؤسسية والخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في التفكير التنموي والإداري للدولة المصرية.

وأوضح فرحات، أن حرص الرئيس السيسي على تأهيل المعلمين، وتحديث طرق وأساليب التعليم، يعكس قناعة استراتيجية بأن التعليم ليس فقط أداة للمعرفة، بل هو ركيزة الأمن القومي وأداة التحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن دمج الكوادر التعليمية مع التجربة والانضباط العسكري يعزز من فاعلية المنظومة التعليمية ويرسخ قيم الالتزام والانضباط في الأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشروعات التي تم استعراضها، ومنها إنشاء وتطوير عشرات المستشفيات ومئات وحدات الرعاية الأولية، تدل على أن الدولة تمضي قدما في تحقيق العدالة الصحية، وتوفير الرعاية لكل مواطن بصرف النظر عن مكان إقامته، وهو ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص الصحية ويعزز من جودة الحياة للمواطن المصري.

كما أشاد فرحات بتوجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك اعتماد التحول الرقمي في القطاع الصحي باستخدام السجلات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن هذه الخطوات تنقل المنظومة الصحية إلى آفاق جديدة من الكفاءة والتكامل والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الاهتمام المتوازن بقطاعي التعليم والصحة يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية بناء الإنسان المصري، داعيا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه التوجهات الوطنية الطموحة، والمشاركة في صياغة مستقبل أفضل يليق بطموحات الشعب المصري.