ألمانيا تدعو بوتين إلى حضور المفاوضات مع زيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في المفاوضات المقررة لإنهاء حرب أوكرانيا.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، أكد فاديفول: «أوكرانيا أظهرت كل الاستعداد الآن للدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار والسلام دون شروط مسبقة».

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: «ننتظر الآن أن يأتي السيد بوتين إلى طاولة المفاوضات. كل من يريد السلام في أوروبا يجب أن يفاوض الآن، والكرة في ملعب السيد بوتين».

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة إسطنبول التركية غداً الخميس. وتأتي الزيارة استجابة لعرض من بوتين لإجراء محادثات سلام مباشرة مع الجانب الأوكراني هناك. وحتى الآن، لم يوضح الكرملين من سيمثل موسكو فعلياً في هذه المحادثات.