الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين، التي تسببت في ترويع المدنيين وتهديد حياة السكان الآمنين وتعطيل مظاهر الحياة اليومية.

ودعا الأمين العام للجامعة في تصريح اليوم جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وقف التصعيد وتغليب المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى الحوار، مشددًا على أن هذه التطورات المؤسفة مع تكرارها تبرز مجددًا الحاجة الملحّة للمضي قدمًا في مسار التوافق الوطني الشامل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

وأكد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على تحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر حل ليبي سلمي جامع.

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