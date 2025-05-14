عقدت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي" في لبنان، اجتماعًا في حضور محامية النقابة، لمتابعة مسألة تحصيل الحقوق وتحصينها.
وأكد المجتمعون، أن "الأرقام المطلوبة الخاصة بالمستحقات قد أُرسلت إلى وزارة الاتصالات بانتظار الموافقة النهائية عليها".
ولفت الى أننا "من هنا، فنحن نعول على توجهات معالي الوزير الذي كان قد ابدى كل الإيجابية بإعطاء أصحاب الحقوق حقهم وبطريقة عادلة ووفقا" للتقييم السنوي للأداء المعمول به في الشركتين".
كما وتم التأكيد خلال الاتصال مع شركة الفا على أن "الحق المتعلق ببدل الاتصالات وبدل الغذاء و السلفة على الراتب سيتم العمل على معالجته".
وشددوا على "أننا سنتابع وسنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والتحركات المشروعة لضمان تحصيل كافة الحقوق وتحصين المكتسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي: نعول على توجهات الوزير لناحية إعطاء أصحاب الحقوق حقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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