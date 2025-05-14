انتخب في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وفي مكتبه في سرايا بعبدا، رئيسا لبلدية ارصون: وليام وليام الياس وجميل حريز نائباً للرئيس - بلدية القرية إيهاب عادل ضو رئيساً للبلدية و فراس سهيل طربيه نائباً للرئيس - بلدية شويت هاني سامي ابو سعيد رئيساً و نقولا الياس متنى نائباً للرئيس - بلدية قبيع مازن حاتم زين الدين رئيساً و سامر غالب زيتوني نائباً للرئيس - بلدية زندوقة جورج سمير الاسمر رئيساً و ريشار منير رزق الله نائباً للرئيس - بلدية فرن الشباك رزق الله ريمون سمعان رئيساً لبلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر و كلود سليم البستاني نائباً للرئيس - بلدية راس الحرف طوني مخايل الاسمر رئيساً و عبده زيدان المير نائباً للرئيس - بلدية دير الحرف طوني شفيق ابو جوده رئيساً و فادي جورج ابو جودة نائباً للرئيس - بلدية صليما قاسم فارس المصري رئيساً و جان الياس فريحة نائباً للرئيس - بلدية راس المتن بسام أنور مكارم رئيساً ورفعت يوسف نويهض نائباً للرئيس - بلدية بتبيات مجدي قاسم شعبان رئيساً و مزيد خطار سويد نائباً للرئيس - بلدية بتخنيه عصام فؤاد ابو الحسن رئيساً و مروان جميل ابو الحسن نائباً للرئيس - بلدية وادي شحرور السفلى جورج الياس ابو راشد رئيساً فريدريك انطوان خير نائباً للرئيس - بلدية بطشيه -المرداشة ميشال جورج الخوري رئيساً وانطوان سمير ضو نائباً للرئيس - بلدية جوار الحوز فادي حنا مراد رئيساً و عبدو اسعد مرقس نائباً للرئيس -بلدية دليبة رودريك قيصر مهاوج رئيساً و ريمون طانيوس عاد نائباً للرئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر استكمال انتخاب رؤساء بلديات في عدد من قرى محافظة جبل لبنان في مكتب المكاوي في سرايا بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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