الجماعة الإسلامية" ستدعم تشكيل لائحة جديدة في صيدا

أكدت مصادر صيداوية لـ"النشرة" أن "الجماعة الإسلامية" في صيدا حسمت قرارها بعدم التحالف مع أي من القوى السياسية في المدينة التي تدعم لوائح انتخابية لعضوية المجلس البلدي، وهي ستدعم تشكيل لائحة انتخابية تخوض من خلالها الاستحقاق البلدي المرتقب في المدينة.

ووفقًا للمصادر، فإن اللائحة المرتقبة ستضم مزيجًا من مرشحين مقربين من "الجماعة"، إضافةً إلى مستقلين ومن عائلات صيداوية، وتجمع بين الخبرة والكفاءة وذوي الاختصاص وجيل الشباب، ومن المرجح أن يُطلق عليها اسم "لخير الناس"، وقد تم تداول أسماء 13 مرشحًا فيها.

ولاحظت المصادر أن أيًا من أعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا الحالي المحسوبين على "الجماعة" لم يترشحوا مجددًا، إفساحًا في المجال أمام ضخ دماء واختصاصات جديدة. وبذلك، يرتفع عدد اللوائح المتنافسة إلى سبع، إلى جانب مرشحين منفردين، سيتبارون جميعًا على 21 مقعدًا يشكّلون المجلس البلدي، وقد ترشح نحو 111.

يُشار إلى أن محاولات حثيثة جرت خلال الفترة الماضية لعقد تفاهمات بين "الجماعة الإسلامية" ورؤساء اللوائح الأخرى، غير أن هذه الاتصالات لم تثمر عن اتفاق، مما دفع الجماعة لاتخاذ قرار بدعم لائحة مستقلة.