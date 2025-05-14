البزري: فلنحول الانتخابات البلدية إلى فرصة للتغيير والانماء

أشار النائب عبد الرحمن البرزي، الى أن "تنوع المرشحين لبلدية صيدا يعكس حيوية المدينة ويُبشّر بعرس ديمقراطي واعد"، مضيفاً "فلنحوّل الانتخابات البلدية إلى فرصة حقيقية للتغيير والإنماء، بعيدًا عن الوصاية السياسية، من أجل صيدا، وشبابها، وتطلعاتهم ومستقبلهم".

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