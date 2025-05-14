طارق متري: يمكن لنعيم قاسم أن يقول ما يريد أما موقف الحكومة لا ينسجم مع أقواله

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في حديث لـ"LBCI"، الى أنني "أؤيّد حرية الإعلام لكن يجب استخدام القانون عندما تلحق هذه الحرية بالأذية لكن الحل الحقيقيّ يكمن في أن يتفق الإعلام اللبنانيّ على مدوّنة سلوك".

ولفت متري، الى أن "رئيس الجمهورية دُعي إلى القمة العربية في بغداد لكنّه لن يحضر لأنّه سيشارك في روما في تنصيب البابا الجديد، وموضوع حصر السلاح يُبحث وهو موقف وليس إعلان نوايا والموضوع يُثار دائمًا في مجلس الوزراء".

وقال "إدراءات حصر السلاح تُنفّذ لكن ضمن أطر حماية السلم الأهليّ، أما العقبة أمام استكمال سيطرة الجيش اللبناني على الجنوب هي الاحتلال الإسرائيلي المستمر"، مضيفاً "يمكن لنعيم قاسم أن يقول ما يريد أما موقف الحكومة لا ينسجم مع أقواله".

وتابع "اللبنانيون متساهلون مع الرشوة كما يتساهلون مع رشوة العاملين في الإدارات العامة والدولة مسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة".