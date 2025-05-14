"LBCI": الجيش أوقف محافظ طرابلس رمزي نهرا وفرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة منزله

أفادت معلومات الـ"lbci"، بأن "القوة الضاربة بالجيش أوقفت محافظ طرابلس رمزي نهرا وفرضت عليه الإقامة الجبرية ومنعته من مغادرة منزله وقيّدت حريته في التنقّل".

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