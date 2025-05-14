شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى والمقترحات بالهيئة الوطنية للصحافة تعقد أول اجتماع لها والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشكاوى والمقترحات بالهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الخياط عضو الهيئة ورئيس اللجنة.

ضمت اللجنة فى عضويتها كلا من الكاتب الصحفى أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد حمدى مدير تحرير أخبار اليوم، ومحمد السيد الشاذلى عضو مجلس نقابة الصحفيين وهانى عويس أمين عام اللجنة.

وناقشت اللجنة عددا من الشكاوى المقدمة من قبل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

والتقت لجنة الشكاوى والمقترحات بالهيئة الوطنية للصحافة، عقب انتهاء الاجتماع، المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة، لاطلاعه على ما تواصلت إليه اللجنة من توصيات بشأن الشكاوى المقدمة.