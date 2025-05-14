شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مشترك بين "المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الديمقراطي الاجتماعي السويدي" لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس حرصه على الانفتاح السياسي والتعاون الدولي مع الأحزاب المناظرة، عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً موسعًا مع وفد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي ومؤسسة "أولوف بالمه"، وذلك بمقر الحزب بالقاهرة، بحضور المهندس باسم كامل، الأمين العام، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات وأمناء الأمانات المركزية بالحزب.

جاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي الديمقراطي، وبحث سبل التعاون في مجالات التدريب السياسي، وتبادل الخبرات التنظيمية، ودعم نشر مبادئ الديمقراطية الاجتماعية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأحزاب التقدمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

تناول اللقاء مناقشات معمقة حول آليات تطوير كوادر الأحزاب عبر برامج تدريب مشتركة، كما استعرض أمناء الأمانات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أبرز أنشطة الحزب في مجالات التنظيم، والتثقيف السياسي، والإعلام، والعلاقات الخارجية، ودور المرأة والشباب، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين لتعزيز حضور الأحزاب التقدمية في المشهد السياسي.

وأعرب الوفد السويدي عن تقديره للتجربة السياسية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيدًا بدوره في دعم قضايا العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وأكد الحاضرون من الجانب السويدي أن هناك إمكانيات حقيقية لتوسيع أطر التعاون في المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم برامج التوعية والتثقيف السياسي، والعمل على تنسيق مواقف مشتركة في المحافل الدولية التي تجمع الأحزاب ذات المرجعية الاجتماعية الديمقراطية.

ويُعد هذا اللقاء امتدادًا لنهج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الانفتاح على التجارب العالمية، وترسيخ التواصل مع المؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية والتنمية السياسية، تأكيدًا على التزامه بلعب دور فاعل في المشهد السياسي المصري والدولي.