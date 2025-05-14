شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يشكل أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية برئاسة سحر نصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والتى ستتولى العمل على إعداد السياسات والمبادرات الاقتصادية الداعمة لرؤية الحزب فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.

وتترأس الأمانة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار السابقة، والتى تمتلك خبرة واسعة فى المجالات الاقتصادية والتنموية على المستويين المحلى والدولى وتضم وضمت الأمانة نخبة من الكفاءات الاقتصادية المتنوعة، حيث تم تعيين كلا من الأمناء المساعدين:

• ريم القاضي

• أحمد عثمان

• أحمد كمال

• هشام الشال

أعضاء الأمانة المركزية:

• كمال العزب

• جيهان البري

• شيريهان بخيت

• حمادة عبدالصمد

• مصطفى إسماعيل

• طارق إسماعيل

• أحمد السيد

• أنور كمال

• مى توفيق