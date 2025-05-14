صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية

في تغطية إعلامية إيجابية للقاءات التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أبرزت الصحف العالمية أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تاريخية في مجالات الدفاع والاستثمار.

وحظيت زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية بتغطية إعلامية كبيرة خصوصًا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية التي خصصت الكثير من البرامج التحليلية لهذه الزيارة، فضلًا عن إعداد الكثير من التقارير التليفزيونية عن السعودية.

وفيما يلي نظرة على أبرز التفاصيل التي غطتها الكثير من وسائل الإعلام بما فيها صحف وقنوات تليفزيونية ومجلات حول العالم.

BBC News

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية توقيع اتفاقية دفاعية بقيمة 142 مليار دولار بأنها «أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ»، مشيرة إلى أنها تشمل معدات وخدمات قتالية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاع أمريكية.

The Week

أشارت مجلة «ذا ويك» إلى أن الرئيس ترمب أعلن عن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات في الولايات المتحدة.

Al Jazeera

ذكرت قناة الجزيرة أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا مجموعة من الاتفاقيات، بما في ذلك صفقة دفاعية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، واصفة إياها بأنها الأكبر من نوعها.

Reuters

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس ترمب أعلن عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بناءً على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تهدف إلى منح سوريا «فرصة للعظمة».

Sky News

ذكرت قناة سكاي نيوز أن الرئيس ترمب تحدث في السعودية بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشراع، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جولة شرق أوسطية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

Fox News

ركزت الشبكة التليفزيونية الأمريكية «فوكس نيوز» على القمة السعودية الأمريكية قائلة إن قمة الرياض بين ترمب والقيادة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات.