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وزير الخارجية: رفع العقوبات عن سوريا كان ضروريا

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وزير الخارجية: رفع العقوبات عن سوريا كان ضروريا

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن حجم الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وأمريكا بلغت 600 مليار دولار. وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي في ختام زيارة الرئيس الأمريكي للرياض، أن الاتفاقيات مع أمريكا ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

رفع العقوبات عن سوريا

كما قال: «نرحب بقرار ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا»، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السوري. وبين أن لقاء ولي العهد، وترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد ضرورة دعم سوريا.

ووصف بن فرحان «قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم»، مشيرًا إلى أن ستكون داعمة لاستقرار وازدهار سوريا.

كذلك أعرب عن أمله في «رفع العقوبات الأوروبية أيضًا عن دمشق». وتابع «سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى».

إدخال المساعدات دون قيد أو شرط

وفي ملف غزة، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان «اتفقنا مع أمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزة». وتابع «نأمل أن يكون إطلاق الرهينة الأمريكي قاعدة لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة»، مشددًا على أن السعودية أكدت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

كما أضاف «لا بد من الوصول لوقف إطلاق نار في غزة في أقرب فرصة»، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أظهرت رغبتها في اتخاذ قرارات شجاعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن الثلاثاء، خلال زيارته إلى الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد الأمير .

فيما التقى ترمب قبيل القمة الخليجية التي عقدت بوقت سابق اليوم الشرع بحضور في الرياض.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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