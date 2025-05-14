ميرتس يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن يواصل الائتلاف الحكومي الذي يقوده، تقديم الدعم القوي لأوكرانيا. جاء ذلك في أول بيان حكومي يلقيه ميرتس أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء.

وكان قد تم انتخاب ميرتس مستشاراً جديداً للبلاد مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. وقال زعيم الاتحاد المسيحي: " الأمر المؤكد في هذا هو أننا لسنا طرفا في الحرب، ولن نصبح كذلك".

لكنه أضاف: "غير أننا لسنا أيضا طرفا ثالثا غير متورط أو لسنا -إذا جاز التعبير- وسيطاً محايداً يقف بين الجبهات". وأكد ميرتس أنه يجب ألا يكون هناك أي شك في أن ألمانيا تقف دون تردد إلى جانب الأوكرانيين.

وعرض ميرتس على الشركاء والأصدقاء انتهاج سياسة خارجية وأمنية يمكن الوثوق بها وقابلة للتنبؤ، موضحا أن هذه السياسة تهدف إلى جعل أوروبا قوية، وأنها ستسترشد بالمصالح والقيم الأوروبية محايدا. وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالاً لدعم كييف عسكرياً، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.