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13 مصابًا جراء صاعقة ضربت حديقة حيوانات في فرنسا

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أ ف ب- مرسيليا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب 13 شخصًا بينهم ألمانية جراء صاعقة ضربت حديقة حيوانات في جنوب فرنسا، وفقًا لدائرة الاطفاء.
وقال مصدر إن الصاعقة أصابت شخصين، بينما تعرّض الآخرون لـ"تأثير الوميض"، مشيرا الى أن الصاعقة ضربت منطقة "مسطحة ومفتوحة" في حديقة لا باربن للحيوانات، قرب اكس ان بروفانس.

عاصفة رعدية

وبين المصابين 4 أطفال وألمانية تبلغ من العمر 29 عاما كانت برفقة شقيقتها وطفلين، وتوجهت 23 عربة و46 عنصر إطفاء الى المكان.
وقال المدير المشارك للحديقة لوي بون لوكالة فرانس برس "كان الطقس جميلا وللأسف وقع حدث غير متوقع، عاصفة رعدية، عبرت أجواء الحديقة قرابة الساعة الـ1 بتوقيت غرينيتش.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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