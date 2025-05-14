المرشح لرئاسة بلدية صيدا وأعضاء لائحة "سوا لصيدا" اطلعوا المفتيين سوسان وعسيران على برنامجهم الانتخابي

التقت لائحة "سوا لصيدا" برئاسة المرشح لرئاسة البلدية مصطفى حجازي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار الافتاء حيث اطلعوا على المشروع الإنمائي والبلدي للائحة. وكان اللقاء مناسبة للتداول بشؤون المدينة ولا سيما على الصعد الحياتية والإجتماعية.

وزار حجازي ووفد اللائحة مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مقر دار الافتاء الجعفري في المدينة ، حيث عرضوا لسماحته برنامج اللائحة لخوض الإنتخابات البلدية ، وتداولوا معه في اوضاع المدينة.