التقت لائحة "سوا لصيدا" برئاسة المرشح لرئاسة البلدية مصطفى حجازي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار الافتاء حيث اطلعوا على المشروع الإنمائي والبلدي للائحة. وكان اللقاء مناسبة للتداول بشؤون المدينة ولا سيما على الصعد الحياتية والإجتماعية.
وزار حجازي ووفد اللائحة مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مقر دار الافتاء الجعفري في المدينة ، حيث عرضوا لسماحته برنامج اللائحة لخوض الإنتخابات البلدية ، وتداولوا معه في اوضاع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح لرئاسة بلدية صيدا وأعضاء لائحة "سوا لصيدا" اطلعوا المفتيين سوسان وعسيران على برنامجهم الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.