سلام رعى حفل افتتاح مشروع انارة كورنيش الروشة: ليس عادلاً أن نترك بيروت تنام على حزنٍ وتستيقظ على وحشة

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، خلال رعايته حفل افتتاح مشروع انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا و الشوارع المتفرعة بينهما، الى أنه "ليس كثيراً أن نضيء شارعاً في مدينة أنارت الشرق. إنما نحن نستلهم بيروت ونهتدي بمنارتها".

ولفت سلام، الى أنه "ليس فريداً أن نشرّع نوافذها على العالم وندعوه إليها، هي التي كان سعيها الانفتاح على المختلف والمُضطَهَد، وميثاقها احتضان التنوع والابتكار"، مضيفاً "ليس عادلاً أن نترك بيروت تنام على حزنٍ وتستيقظ على وحشة، هي التي جمعت الشرق والغرب، صالحت الجبل والبحر، جمعت العراقة والمعاصرة، وكانت في مقدم من تلقّف الحداثة والمدنيّة، "كواحدة من أولى بؤر الحداثة في أرض العرب منذ القرن التاسع عشر كما وصفها سمير قصير في كتابه تاريخ بيروت".

وقال "نضيء اليوم شارع الروشة لنحتفل بهزيمة الظلمة، بعودة النبض إلى وريد بيروت البحريّ، فهذا الشارع الذي برز وتألّق في ستينيّات بيروت الذهبيّة، وعانى وكابد في سنوات الحرب، يتحوّل جسراً بين ماضينا ومستقبلنا، ويعود أرصفة مضيئة رحيبة لأهل المدينة ومحبّيها ومتنفّساً لهم".