الجيش: دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة عرسال - بعلبك ومنطقة الشمال، وأوقفت ١٧ مواطنا مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأوزاعي - بعبدا السوري (ع.ح.) لقيامه بأعمال السرقة، والمواطن (م.س.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التعدي على المواطنين، فرض خوات، افتعال إشكالات. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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