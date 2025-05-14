المكتب الإعلامي لابراهيم كنعان: الشعبوية الإعلامية والاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق ولا تساهم بالتشريع

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بيان، أنه "تعليقاً على ما ورد عن النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور ونجاة عون صليبا خلال مؤتمر صحفي اليوم حول عمل فرعية لجنة المال لمشروع قانون إصلاح المصارف".

وشدد المكتب، على أنه "بمعزل عن أن جوهر تشكيل أي لجنة فرعية، هو وبالمطلق، للحدّ من كثافة الحضور لإعطاء فرصة لتحضير القانون وعرضه مجدداً على لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، حيث الفرصة متاحة للجميع للمشاركة، لاسيما في لجنة المال والموازنة ، فإن المادة ٢٧ من النظام الداخلي تنص على ما يلي:

-تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.

-يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل".

ولفت الى أنه "مع ذلك فان زملاء من خارج اللجنة حضروا ما وصفها النواب المعنيون في مؤتمرهم الصحافي "بجلسة الأبواب المغلقة" وشاركوا مع زملائهم في اللجنة الفرعية ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ومعاونيهم في النقاشات و من بينهم النواب ملحم خلف وجميل السيد وفريد البستاني ما يدحض بالكامل جميع مزاعم النواب الثلاثة المخالفة للواقع وللنظام الداخلي".

وأكد أنه "سيستمر النائب كنعان باحترام الأصول عينها بالدعوات على جري عادته منذ بدء عمله النيابي الى اليوم ولن تفيد معه عمليات الترهيب والترغيب والافتراءات الفارغة وذلك للإنجاز لا العرقلة".

وقال "قد تبدو النصيحة مفيدة في هذا السياق لناحية أن الشعبوية الإعلامية والاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق ولا إصلاحاً ولا تساهم بالتشريع بل المشاركة المسؤولة والصادقة واحترام الأصول وجوهر العمل البرلماني وأخلاقياته والنظام الداخلي لمجلس النواب".