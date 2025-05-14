فوز مجالس بلدية واختيارية ومختارين بالتزكية في عدد من بلدات النبطية

فازت المجالس البلدية في بلدات: زبدين، عزة وسيناي، بالتزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية.
كما فاز بالتزكية، المختارون نمر فريد عساف في حي المسيحيين في مدينة النبطية، أحمد حسين صالح وعلي محمد حايك وقاسم احمد لزيق في بلدة عدشيت، محمد عبد المنعم كركي في بلدة عين بوسوار، سميح حسين جمول في بلدة عزة، ركان عبدو بلوق في بلدة تول، وحسام سليم مقدم واحمد نجيب قبيسي في بلدة زبدين.
كما فازت بالتزكية، الهيئات الاختيارية في بلدات بريقع، زبدين، النبطية الفوقا والشرقية.
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