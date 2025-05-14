القصيفي رحب باقرار الحكومة قانون تنسيب الصحفيين من غير المرتبطين بعقود عمل إلى الضمان الاجتماعي

رحب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي باقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم المراسيم التنفيذية لقانون تنسيب الصحفيين المسجلين على الجدول النقابي من غير المرتبطين بعقود عمل إلى فرع المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بموافقته على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق.

وتوجه القصيفي بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء على البت بالمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد صدر في الخامس من كانون الثاني 2022 تحت الرقم 263، بعد تقديم نقابة محرري الصحافة اللبنانية إقتراح قانون معجل مكرر يسمح للصحافيين غير المرتبطين بعقود عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقعه عشرة نواب من جميع الكتل، وقد أضيف عليه موضوع إفادة المصورين الصحافيين وسجل حينها في الادارة المشتركة.