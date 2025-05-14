"أطباء بلا حدود": إسرائيل تخلق ظروفا للقضاء على الفلسطينيين في غزة

انتقدت منظمة "أطباء بلا حدود "إسرائيل، متهمة إياها بالتسبب في "كارثة إنسانية متعمدة في غزة، وبمحاولة ربط المساعدات بالتهجير القسري للفلسطينيين". وقالت المنظمة، في بيان، "نشهد في الوقت الراهن، تهيئة الظروف للقضاء على الفلسطينيين في غزة"، بحسب وكالة "أ ف ب".

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