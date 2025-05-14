وزير الداخلية: طلبتُ وضع نهرا بالتصرّف كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات طرابلس السبب

أشار وزير الداخلية أحمد الحجار لـmtv، الى أنني "طلبتُ وضع نهرا بالتصرّف ومجلس الوزراء اتخذ القرار وفعلنا ذلك كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات طرابلس السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل".

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