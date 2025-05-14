البيت الأبيض: أميركا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية

أعلن البيت الأبيض، أن "أميركا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية".

وأوضح البيت الأبيض أن "الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك. وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري".

وكان قد أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في بداية لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري بالدوحة، إلى أنّه "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة

وقال تميم بن حمد لترامب: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مضيفًا "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الديوان الأميري القطري في الدوحة، وذلك لاجراء مباحثات ثنائية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي ذلك في إطار جولة خليجية استهلها بزيارة السعودية، حيث شارك في قمتين مع السعودية والدول الخليجية ولقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاءت القمة الخليجية الأميركية في الرياض غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.