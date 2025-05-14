وزيرة خارجية كندا الجديدة: إسرائيل تستخدم نقص الغذاء سلاحا في غزة

اتهمت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة أنيتا أناند اليوم إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا سياسيا في عمليتها في غزة وحثت على مواصلة العمل على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع.

واوضحت أناند للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء، بانه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار استخدام الغذاء سلاحا سياسيا، لقد مات أكثر من 50 ألف شخص نتيجة العدوان على الفلسطينيين وسكان غزة في فلسطين. إن استخدام الغذاء سلاحا سياسيا هو ببساطة أمر غير مقبول".

وأضافت "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار وضمان أن يكون لدينا حل الدولتين، وستواصل كندا الحفاظ على هذا الموقف".

وكانت إسرائيل قد أغلقت قطاع غزة منذ بداية شهر آذار واستأنفت حملتها العسكرية على حماس بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت خلاله الآلاف من شاحنات المساعدات إلى القطاع.