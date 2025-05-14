النشرة: انتحار مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً بإطلاق النار على نفسه في بلدة علي النهري

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان المدعو "ف. و. م" والذي يبلغ من العمر 43 عاماً اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في بلدة علي النهري مما ادى إلى وفاته.
وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الحنائية وفتحت تحقيقاً بالحادث
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