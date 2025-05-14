شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 10 جراء انفجار جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأصيب عشرة آخرون بجروح، جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من موكب لسياسي محلي في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع على طريق سرياب وسط مدينة كويتا، حيث ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية وأطلقوا النار على موكب العضو في برلمان إقليم بلوشستان من حزب الشعب "علي مداد جاتاك"، لكن الأخير نجى من الهجوم.وأضافت الشرطة أن قوات الأمن هرعت إلى الموقع ونقلت الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.