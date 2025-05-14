شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق بعض الإجراءات المضادة عقب المفاوضات مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين الأربعاء أنها ستعلّق بعض الاجراءات المضادة غير الجمركية عقب الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع على خفض التعرفات الجمركية المتبادلة، في خطوة إضافية على طريق خفض التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن بكين ستعلّق بعض القيود المفروضة على عشرات الكيانات الأميركية لمدة 90 يوما "لتطبيق التوافق الذي تمّ التوصل إليه في الاجتماعات الصينية الأميركية الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى" التي عقدت في جنيف أواخر الأسبوع الماضي.

