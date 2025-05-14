التجارة الصينية: بكين ستعلّق بعض القيود المفروضة على عشرات الكيانات الأميركية لمدة 90 يوما

أعلنت المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أنها "ستعلّق بعض الاجراءات المضادة غير الجمركية عقب الاتفاق مع أميركا خلال عطلة نهاية الأسبوع على خفض التعرفات الجمركية المتبادلة، في خطوة إضافية على طريق خفض التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين".
وأوضح المتحدث، بأن "بكين ستعلّق بعض القيود المفروضة على عشرات الكيانات الأميركية لمدة 90 يوما لتطبيق التوافق الذي تمّ التوصل إليه في الاجتماعات الصينية الأميركية الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى التي عقدت في جنيف أواخر الأسبوع الماضي".
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