صحيفة صينية: الصين قادرة الآن على إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت من الفضاء باستخدام مركبات انزلاقية

أشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الى ان باحثين عسكريين صينيين اكدوا بأنهم قادرون الآن على إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت من الفضاء، باستخدام مركبات انزلاقية قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ماخ - حوالي 13000 ميل في الساعة وضرب أهداف في أي مكان في العالم في أقل من 30 دقيقة.

وفي وقت سابق، افادت تقارير بأن الصين اختبرت مرتين أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال صيف 2023. ووفقًا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز"، يتكون نظام الأسلحة هذا من جزأين: نظام قصف مداري جزئي (FOBS) ومركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت (HGV). ولا تُعدّ أنظمة FOBS ولا المركبات الانزلاقية تفوق سرعة الصوت جديدة، ولكن الجمع بينهما هو الأبرز.