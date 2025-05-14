إدارة ترامب ترفع القيود عن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد أسبوع من الوعود بتعديل السياسة، ألغت وزارة التجارة الأميركية قاعدة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غداً الخميس، وتقضي بفرض قيود على عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى أسواق دولية معينة دون الحصول على موافقة فيدرالية.

وأوضحت وزارة التجارة في توجيهاتها أن «هذه الشروط الجديدة كانت ستخنق الابتكار الأميركي وتثقل كاهل الشركات بأعباء تنظيمية مرهقة».

وكانت إدارة بايدن قد وضعت إطاراً لتصدير هذه التكنولوجيا في محاولة لتحقيق توازن بين المخاوف المتعلقة بالأمن القومي المرتبطة بها، والمصالح الاقتصادية للمنتجين ودول أخرى. ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت بالفعل قيوداً على التصدير إلى خصوم مثل الصين وروسيا، فإن بعض تلك القيود كانت تحتوي على ثغرات، وكانت القاعدة الملغاة ستفرض قيوداً على مجموعة أوسع بكثير من الدول.

وقال وكيل وزارة التجارة، جيفري كيسلر، أمس الثلاثاء إن إدارة ترامب ستعمل على إعداد بديل للقاعدة التي تم إلغاؤها. وأضاف كيسلر: «ستتبع إدارة ترامب استراتيجية جريئة وشاملة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية بالتعاون مع دول أجنبية موثوقة حول العالم، مع الحرص على إبقاء هذه التكنولوجيا بعيدا عن أيدي خصومنا».