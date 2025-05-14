تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الياباني خلال تدريب وسط اليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم، تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الياباني، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة تدريبية وسط اليابان.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، أن طائرة التدريب من طراز تي4- التابعة لسلاح الجو الياباني، أقلعت من قاعدة كوماكي الجوية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت قناة” إن إتش كيه” التلفزيونية، أن الطائرة التي يعتقد أنها كانت تقل اثنين من أفراد الطاقم، اختفت من على شاشة الرادار أثناء تحليقها فوق مدينة “إينوياما”، ووردت تقارير عن سقوط ما يبدو أنها طائرة في بركة.

وقال مسؤولو سلاح الجو: “إنهم يتحققون من التقرير ولا يستطيعون تأكيده”.

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