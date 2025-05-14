شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا تضرب أنغولا.. تسجيل أكثر من 20 ألف حالة ووفاة 600 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في أنغولا عن تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ شهر يناير جراء تفشي الفيروس، الذي أدَّى إلى وفاة أكثر من 600 شخصٍ.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في أنغولا، أنه منذ بداية الوباء تم تسجيل 20050 حالة إصابة، مع 612 حالة وفاة، معظمها في العاصمة لواندا والمقاطعات المحيطة بها.كما جرى تسجيل 233 حالة مؤكدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتدعم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها وزارة الصحة بأنغولا، جهودها للكشف عن حالات الإصابة، وحملة التطعيم.