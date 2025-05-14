أمير الكويت: نسعى لشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة ونتطلع إلى مبادرات استثمار مشترك

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له خلال القمة الخليجية – الأميركية، أنّ بلاده تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إطلاق مبادرات للاستثمار المشترك مع واشنطن، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

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