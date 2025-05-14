أعلن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أنه "سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف ويتكوف، أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات".
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث ترامب: سأتوجه إلى تركيا الجمعة لحضور محادثات بين روسيا وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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