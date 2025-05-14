مبعوث ترامب: سأتوجه إلى تركيا الجمعة لحضور محادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أنه "سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف ويتكوف، أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات".