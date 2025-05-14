كوميرسانت: لافروف لن يشارك في محادثات السلام الأوكرانية في تركيا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن يشارك في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا المقرر انعقادها في إسطنبول غدا الخميس.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيحضران ما قد تكون أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف منذ سنوات، بعد أن أرجأ الكرملين اليوم الأربعاء الكشف عن هوية ممثل روسيا.