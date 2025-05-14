ترامب: ناقشنا في قطر قضايا العالم بينها روسيا وأوكرانيا وإيران

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "ناقشنا قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وقد ساعدتمونا كثيرا كما بحثنا ملف إيران"، لافتاً الى أن "بوينغ شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة".
وقال ترامب "قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وقد ساعدتمونا كثيرا كما بحثنا ملف إيران"، مضيفاً "أتوجه لك بالشكر على الصداقة العريقة وطالما جمعتنا علاقة مميزة جدا".
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