وقعت قطر اليوم اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية لصالح الخطوط الجوية القطرية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد. واوضح ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينج. وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.

كانت هذه تفاصيل خبر قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من "بوينغ" خلال زيارة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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